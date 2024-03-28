Минус 10 % на все социально значимые товары - МАРТ и торговые сети продлили социальные скидки

В целом ситуация достаточно стабильная. Да, рентабельность, может быть, не такая высокая, как хотелось бы, но в целом с учетом роста розничного товарооборота рентабельность продаж также растет. По итогам прошлого года она составила 1,4 %. По мнению самих торговых организаций, это, конечно, определенная нагрузка, но все перестраиваются, подстраиваются под действующие условия работы в нашей стране, берут на себя социальную высокую нагрузку, участвуют в социальных проектах. Мы ходим в магазин и видим, что ассортимент товаров не сужается, полки наполнены, растет доля белорусских товаров, особенно в продовольственном сегменте рынка.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси