Минус 15 °C, мокрый снег, дождь - белорусов ждут контрастные выходные

В выходные в Беларуси сохранится контрастная погода: днем солнце, а ночью сильные морозы. В большинстве районов в субботу, 10 февраля, ожидается снег, мокрый снег и дождь. Ночью от 0 до минус 15, днем от 5 мороза до 4 тепла.