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Минус 15 °C, мокрый снег, дождь - белорусов ждут контрастные выходные

В выходные в Беларуси сохранится контрастная погода: днем солнце, а ночью сильные морозы. В большинстве районов в субботу, 10 февраля, ожидается снег, мокрый снег и дождь. Ночью от 0 до минус 15, днем от 5 мороза до 4 тепла.

Зимне-весенняя погода ожидается и в начале следующей недели. Днем до плюс 9, ночью до 12 мороза. Осадки пройдут на большей части территории страны. Местами туман и гололед, на дорогах гололедица.

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