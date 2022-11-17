Минусовые температуры и скользкое дорожное покрытие требуют от водителей максимальной концентрации и осторожности во время движения. Чтобы предотвратить рост ДТП, сотрудники ГАИ следят за выполнением водителями и пешеходами правил дорожного движения. Инспекторы напоминают: выбирать стиль вождения следует с учетом условий погоды. На заснеженной дороге тормозной путь увеличивается в 4 раза, на обледеневшей - в 6-7 раз.