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Минусовые температуры и скользкое дорожное покрытие требуют от водителей максимальной концентрации

Минусовые температуры и скользкое дорожное покрытие требуют от водителей максимальной концентрации и осторожности во время движения. Чтобы предотвратить рост ДТП, сотрудники ГАИ следят за выполнением водителями и пешеходами правил дорожного движения. Инспекторы напоминают: выбирать стиль вождения следует с учетом условий погоды. На заснеженной дороге тормозной путь увеличивается в 4 раза, на обледеневшей - в 6-7 раз.

Зимний стиль вождения требует от водителей выполнения скоростного режима, отказа от резких и необдуманных маневров и увеличения дистанции. Дополнительным оберегом на дороге будут зимние шины авто.

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