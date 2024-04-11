Минута молчания и живые цветы: митинг-реквием состоялся в мемориальном комплексе "Шталаг 352"

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: В нынешнее время, помимо сохранения памяти о почивших, важно, чтобы те процессы, которые проходят в мире в поддержку идей фашизма, они были пресечены вот этими яркимисвидетельствами о том, что приносит фашизм людям, какими становятся люди, воспринявшие эту идеологию, и как важно жить в мире, в согласии и по заповедям Божиим.