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Минута молчания и живые цветы: митинг-реквием состоялся в мемориальном комплексе "Шталаг 352"

Один из первых концлагерей на территории оккупированной части СССР нацисты разместили в минском районе Масюковщина. "Шталаг 352" - лагерь для военнопленных, солдат и офицеров Красной армии. С 1941-го по 1944-й здесь погибли около 80 тыс. человек. В день в Шталаге умирало до 150 узников. В 1964-м на месте боли был открыт мемориал. В значимые для страны даты, да и в простые будни сюда приходятлюди, чтобы почтить память жертв нацизма. По традиции сегодня у мемориала прошел митинг-реквием с участием представителей органов власти, духовенства, ветеранов Великой Отечественной, Вооруженных Сил Беларуси и молодежи.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: В нынешнее время, помимо сохранения памяти о почивших, важно, чтобы те процессы, которые проходят в мире в поддержку идей фашизма, они были пресечены вот этими яркимисвидетельствами о том, что приносит фашизм людям, какими становятся люди, воспринявшие эту идеологию, и как важно жить в мире, в согласии и по заповедям Божиим.
Ольга Чемоданова,начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: Самое главное - не только ценить то, что мы имеем сегодня, но и с гордостью говорить о том, какой ценой нам далась мирная жизнь.

У Вечного огня прошла минута молчания. К подножию монумента легли живые цветы. Люди разных поколений объединились в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения павшим, подчеркнуть важность сохранения исторической памяти и как никогда, насущную необходимость - ценить и беречь мир.

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