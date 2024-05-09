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Минута молчания в честь павших в борьбе против фашизма - на "Беларусь 1"

Минута молчания в честь павших в борьбе против фашизма - на "Беларусь 1"

9 Мая в 17:55 вся Беларусь замерла вминутемолчания. Светлой памяти павших в борьбе против фашизма посвящается.

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