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Минутой молчания почтили жертв фашизма в Витебске

Митинг-реквием, который объединил все поколения жителей областного центра, состоялся на Успенской горке. Здесь покоятся защитники, погибшие в годы Великой Отечественной. Среди них и легендарный Минай Шмырев - один из организаторов партизанского движения в северном регионе.

За время оккупации Витебск был практически полностью разрушен. На момент освобождения, 26 июня, в городе оставалось всего 118 жителей.

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