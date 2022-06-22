Минутой молчания почтили жертв фашизма в Витебске

Митинг-реквием, который объединил все поколения жителей областного центра, состоялся на Успенской горке. Здесь покоятся защитники, погибшие в годы Великой Отечественной. Среди них и легендарный Минай Шмырев - один из организаторов партизанского движения в северном регионе.