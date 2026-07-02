Минздрав Беларуси: 111 человек обратились в медучреждения из-за тепловых травм

С 22 июня в Беларуси зарегистрировано 111 обращений за медицинской помощью из-за тепловых травм, заявили в Минздраве.

Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, а 63 гражданам помощь оказана амбулаторно. Пиковым днем стало 1 июля: зафиксировано 43 обращения, из которых 15 случаев пришлось на южный регион - Брестскую область.

Жара - серьезный фактор риска для здоровья человека, особенно при наличии хронических заболеваний. Из-за обезвоживания организма увеличивается количество инсультов и инфарктов. В этот период важно соблюдать простые меры профилактики: исключить длительное тепловое воздействие, находиться в помещениях с кондиционером и пить больше чистой воды.