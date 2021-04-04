ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Так, из перечня с 5 апреля исключаются три государства, которые ранее были в нем: Израиль, Португалия, Доминиканская Республика и включается одно, ранее убранное из него - Норвегия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все