Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Так, из перечня с 5 апреля исключаются три государства, которые ранее были в нем: Израиль, Португалия, Доминиканская Республика и включается одно, ранее убранное из него - Норвегия.