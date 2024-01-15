Минздрав Беларуси бьет тревогу из-за количества травм при катании на тюбингах

Специалисты белорусского Минздрава бьют тревогу из-за количества травм, полученных во время зимних развлечений. С начала сезона уже свыше 200 детей обратились к специалистам из-за увечий, полученных в результате катания на тюбингах, ледянках, санках. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии находятся 48 детей, а в РНПЦ травматологии и ортопедии - 17. Все с тяжелейшими травмами. Иногда зимние развлечения могут привести к гибели. Подробности рассказала Дарья Рачко.

О том, что катание на тюбинге чревато серьезными последствиями, медики говорят не один год. В детское отделение РНПЦ неврологии и нейрохирургии с начала зимнего сезона поступили 48 детей с черепно-мозговыми травмами. Из них 20 % госпитализированы.

Состояние травмированной Насти не очень хорошее: пока болит голова, но врачи дают положительный прогноз. 7-летний ребенок получил черепно-мозговую травму средней степени тяжести - так закончились катания девочки на тюбинге. Она знала все правила, не увидела только парня, который, казалось, вот-вот отойдет в сторону.

Похожая история произошла в Логойске. Серьезную травму головы получил 8-летний мальчик. При спуске тюбинг выскочил из-под ребенка, мальчик упал на землю и покатился вниз. От удара потерял сознание. Бригада скорой помощи среагировала быстро. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

К нам поступают дети с легкой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга, различными ранами, которые ушиваются. За последние сутки обратились четыре человека, три из которых были госпитализированы. Один ребенок госпитализирован с легкой травмой. Еще двое детей - в реанимацию с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести. Александр Корень, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии

И таких историй с травмами с начала зимы свыше 200. Для катания на тюбингах, ледянках, санкахмало знать правила. Необходимо следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра - это самое главное. Ватрушка должна быть в меру накачана и соответствовать возрасту. Спуск должен находиться вдалеке от проезжей части, деревьев и быть без ям. Кататься нужно только сидя и только по одному. В критической ситуации лучше перевернуться или завалиться на бок.