Минздрав Беларуси дал рекомендации в связи с жаркой погодой

Пищевые продукты желательно брать при наличии термосумки или хладагентов, т. е. чтобы вы могли обеспечить необходимые условия хранения продуктов. Как только вы вскрыли упаковку напитка или сока, например, то срок годности уже исчисляется в часах, и необходимо в кратчайшее время такой продукт употребить. Однозначно не стоит брать, например, молочную продукцию с собой на природу, лучше брать фрукты, но уже вымытые. Если мы готовимся к шашлыкам, то брать с собой мясо уже нужно маринованное.

Ирина Далакишвили, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья