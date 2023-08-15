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Минздрав Беларуси дал рекомендации в связи с жаркой погодой
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары. Такая погода не только повод отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье. Минздрав напоминает, что питьевая вода, головной убор и тень - лучшие помощники в жару. С 11:00 до 17:00 - период максимальной солнечной активности, поэтому не рекомендуется выходить на улицу без надобности. Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей, обувь - открытая и комфортная. Особое внимание стоит уделить и правилам поведения на природе.
Пищевые продукты желательно брать при наличии термосумки или хладагентов, т. е. чтобы вы могли обеспечить необходимые условия хранения продуктов. Как только вы вскрыли упаковку напитка или сока, например, то срок годности уже исчисляется в часах, и необходимо в кратчайшее время такой продукт употребить. Однозначно не стоит брать, например, молочную продукцию с собой на природу, лучше брать фрукты, но уже вымытые. Если мы готовимся к шашлыкам, то брать с собой мясо уже нужно маринованное.
Каждый вид мяса, будь-то полуфабрикат сырой либо это кулинарная продукция мясная, исследуем на соответствие нормативам. Эта методика подразумевает термостатирование посева пищевых продуктов при температуре 30 °C в течение трех суток.
В жаркие дни значительно ускоряется рост и накопление болезнетворных микроорганизмов в пищевых продуктах. Бахчевые культуры в разрезанном виде покупать не рекомендуют. А мыть их необходимо под горячей проточной водой с использованием щетки.
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