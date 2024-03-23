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Минздрав Беларуси готов оказать необходимую помощь пострадавшим в Подмосковье
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев созвонился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко, пишет БЕЛТА.
Александр Ходжаев высказал своему российскому коллеге искреннее соболезнование в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле". Также он отметил, чтоМинздрав Беларусиготов помочь российским коллегам в оказании пострадавшим всей необходимой помощи - организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, в том числе, предложена была помощь специалистов психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками.
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