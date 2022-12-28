Минздрав Беларуси изменяет подходы к продвижению иностранной медицинской продукции

Министерствоздравоохраненияизменяет подходы к продвижению иностранной медицинской продукции. Теперь зарубежные компании и их представительства могут участвовать только в тех конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава. Все остальные образовательные мероприятия запрещены.

Современные технологии позволяют проводить лекции в онлайн-режиме, а личные контакты будут сведены к нулю с целью профилактики коррупционных нарушений, подчеркнули в ведомстве.

Также пересмотрят целый ряд нормативных документов, которые касаются деятельности иностранных фармкомпаний в Беларуси.

Определялось, что наши медработники могут взаимодействовать с компаниями в ограниченных вариантах в преподавательской деятельности, но, как мы видим, красные линии были перейдены - были незаконные оплаты по продвижению товаров. Мы вырабатываем комплекс мер ограничительного характера.