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Минздрав Беларуси изменяет подходы к продвижению иностранной медицинской продукции
Министерствоздравоохраненияизменяет подходы к продвижению иностранной медицинской продукции. Теперь зарубежные компании и их представительства могут участвовать только в тех конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава. Все остальные образовательные мероприятия запрещены.
Современные технологии позволяют проводить лекции в онлайн-режиме, а личные контакты будут сведены к нулю с целью профилактики коррупционных нарушений, подчеркнули в ведомстве.
Также пересмотрят целый ряд нормативных документов, которые касаются деятельности иностранных фармкомпаний в Беларуси.
Определялось, что наши медработники могут взаимодействовать с компаниями в ограниченных вариантах в преподавательской деятельности, но, как мы видим, красные линии были перейдены - были незаконные оплаты по продвижению товаров. Мы вырабатываем комплекс мер ограничительного характера.
Фото:pixabay.com
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