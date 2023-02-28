Минздрав Беларуси о развитии ситуации с респираторными инфекциями на ближайшие недели

"Мы предполагаем, мы надеемся, но, к сожалению, не уверены, что в течение ближайших двух-трех недель ситуация по респираторным инфекциям стабилизируется", - сказала замминистра.

По ее словам, сейчас страна находится в периоде эпидемического подъема. "Это традиционный сезонный подъем, - отметила Елена Кроткова. - В последние годы, когда был ковид, несколько изменилась ситуация. Теперь мы возвращаемся в обычную нашу жизнь. Как и прогнозировалось, ковид практически стал сезонной респираторной инфекцией".