Минздрав Беларуси пересмотрел подходы к диагностике и лечению бронхиальной астмы

В Беларуси пересмотрели подходы к диагностике и лечению взрослых пациентов с бронхиальной астмой. Новый протокол, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 30 апреля 2024 года №84, вступил в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.



Предшествующая версия клинического протокола была актуальной на протяжении более чем 10 лет и соответствовала принятым в мире подходам к диагностике и лечению астмы в соответствии с международными рекомендациями - Global Initiative for Asthma (GINA). Реальная клиническая практика на основе доказательной медицины, достигнутые результаты по контролю над симптомами заболевания и новые терапевтические стратегии привели к значительным изменениям в GINA и нашли отражение в новой версии отечественного клинического протокола.



В документе, в частности, представлена диагностика заболевания с определением обязательных диагностических мероприятий в амбулаторных и стационарных условиях, а также дополнительные исследования. Отдельная глава включает классификацию заболевания по клиническим формам, по степени тяжести и уровню контроля, а также классификацию обострений бронхиальной астмы по степени тяжести. Представлены примеры формулировки диагноза и дополнительные фенотипические особенности заболевания. Обозначены также новые подходы к лечению астмы, порядок медицинского наблюдения пациентов в амбулаторных условиях и профилактические мероприятия.



