Минздрав Беларуси: пострадавшие в ДТП на Смиловичском тракте пассажиры доставлены в 7 больниц Минска

Пострадавшие в ДТП на Смиловичском тракте пассажиры автобуса доставлены в семь больниц Минска для проведения диагностики и лечения. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на данные Центра медицинского реагирования министерства.

Первичную медицинскую помощь пострадавшим на месте ДТП оказывали специалисты восьми бригад скорой медпомощи.

По предварительной информации специалистов скорой медпомощи, которые работали на месте происшествия, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, рваные раны, ссадины. Пациентам сейчас проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах больниц №2, 5, 6, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.

Как сообщалось, сегодня около 8:10 при движении по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого, по предварительной информации, маршрутный автобус МАЗ столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Volvo. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели, медики. Обеспечивается безопасный проезд, устанавливаются все обстоятельства ДТП