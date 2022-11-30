ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минздрав Беларуси предупреждает: будьте осторожны - холодно и скользко

Гололед и морозы прогнозируют в ближайшие дни синоптики. До 30-ти сантиметров уже сейчас достигают сугробы по стране. Минздрав призывает быть осторожными.

С 21 ноября в Беларуси зарегистрировано 2 833 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из их числа 642 - дети.

Больше всего обратившихся за медпомощью фиксируют в Гомельской области. Потенциально травмоопасные места в период гололеда - ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. В Минздраве отмечают, что в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все