Минздрав Беларуси предупреждает: будьте осторожны - холодно и скользко

Гололед и морозы прогнозируют в ближайшие дни синоптики. До 30-ти сантиметров уже сейчас достигают сугробы по стране. Минздрав призывает быть осторожными.



С 21 ноября в Беларуси зарегистрировано 2 833 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из их числа 642 - дети.