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Минздрав Беларуси принял участие в благотворительной акции "Соберем портфель вместе"

К благотворительной акции "Соберем портфель вместе" подключился Минздрав. 28 августа представители первички Белорусского союза женщин передали школьные принадлежности Минскому городскому центру медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Здесь получают помощь ребята, у которых есть проблемы с движением, речью, когнитивные нарушения. Центр рассчитан на 180 пациентов. Некоторые здесь находятся круглосуточно. Для таких детей 1 сентября тоже начнется учеба, правда, в больничных стенах. А подарки (ручки, карандаши, тетради, краски, альбомы и наборы цветной бумаги) будут кстати.

Помочь будущим первоклассникам может каждый желающий до 5 сентября. Для этого необходимо приобрести школьные принадлежности и оставить их в специальных контейнерах в столичных торговых центрах. В Минске работает 15 пунктов сбора товаров. Все вещи передадут многодетным и малообеспеченным семьям, детям из столичных домов-интернатов и социально-педагогических центров.

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