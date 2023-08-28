Минздрав Беларуси принял участие в благотворительной акции "Соберем портфель вместе"

К благотворительной акции "Соберем портфель вместе" подключился Минздрав. 28 августа представители первички Белорусского союза женщин передали школьные принадлежности Минскому городскому центру медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Здесь получают помощь ребята, у которых есть проблемы с движением, речью, когнитивные нарушения. Центр рассчитан на 180 пациентов. Некоторые здесь находятся круглосуточно. Для таких детей 1 сентября тоже начнется учеба, правда, в больничных стенах. А подарки (ручки, карандаши, тетради, краски, альбомы и наборы цветной бумаги) будут кстати.