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Минздрав Беларуси разрешил устанавливать диагноз COVID-19 при наличии клинических данных без проведения ПЦР-теста
Факт
В Беларуси Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР. Исключение - госпитализация в стационар.
По данным медиков, сейчас в стране превалирует коронавирус, и результат лабораторного теста никак не сказывается на терапии.
Если заболевание протекает в легкой форме, пациент лечится дома, соблюдая рекомендации врача: обильное питье, жаропонижающее и препараты по симптоматике. Если устанавливается диагноз "пневмония", то соответственно ее и будут лечить. Такие меры приняты, чтобы снизить риск заражения инфекциями при посещении поликлиник.
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