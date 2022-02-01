Минздрав Беларуси разрешил устанавливать диагноз COVID-19 при наличии клинических данных без проведения ПЦР-теста

В Беларуси Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР. Исключение - госпитализация в стационар.



По данным медиков, сейчас в стране превалирует коронавирус, и результат лабораторного теста никак не сказывается на терапии.

Если заболевание протекает в легкой форме, пациент лечится дома, соблюдая рекомендации врача: обильное питье, жаропонижающее и препараты по симптоматике. Если устанавливается диагноз "пневмония", то соответственно ее и будут лечить. Такие меры приняты, чтобы снизить риск заражения инфекциями при посещении поликлиник.