Минздрав Беларуси: ситуация с COVID-19 контролируемая, но не дает поводов расслабляться

В Беларуси ситуация с COVID-19 контролируемая, но не дает поводов расслабляться, заявляют в Минздраве. Цифры заболеваемости пока стабильно высокие. За последние сутки зарегистрированы 8 194 пациента с коронавирусом, выписаны 1 629 человек. Небольшой спад фиксируется среди детского населения. Специалисты предполагают, что так "омикрон" постепенно отступает. Когда точно вирус отпустит хватку у нас, медики говорить не берутся и призывают белорусов заботиться о своем здоровье.