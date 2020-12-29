Минздрав Беларуси совместно со Всемирным банком запустил акцию "Новый год - домашний праздник"

Цель коммуникационной стратегии - привлечь внимание общественности к необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии. Медики настоятельно рекомендуют белорусам провести большие выходные в кругу семьи.

Медики также просят совершить покупки к новогоднему столу заранее, чтобы не создавать в магазинах массовость. Посещая торговые центры, важно соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метров друг от друга.