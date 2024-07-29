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Минздрав Беларуси утвердил клинический протокол диагностики и лечения анемии недоношенных
Министерство здравоохранения систематизировало подходы к диагностике и лечению анемии недоношенных. Соответствующий клинический протокол утвержден постановлением Минздрава №97 от 4 июня 2024 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
Анемия недоношенных встречается у абсолютного большинства новорожденных, которые родились крайне незрелыми или имели экстремально низкую массу тела при рождении.
В протоколе систематизированы современные данные по диагностике и немедикаментозной профилактике анемии недоношенных, к которым можно отнести отсроченное пережатие пуповины, оптимизацию забора крови, подходы к энтеральному и парентеральному питанию недоношенных. Представлена информация по медикаментозной профилактике лекарственными препаратами железа, витаминами, отражены результаты последних исследований по лечению препаратами эритропоэтина, а также путем гемотрансфузий.
В Минздраве отметили, что реализация норм протокола будет способствовать применению в практическом здравоохранении новых методов диагностики и лечения, с учетом современных мировых рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств с доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью.
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