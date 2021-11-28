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Минздрав Беларуси: в больницах Гродно находятся 10 беженцев из приграничного лагеря, семеро из них - дети
Круглосуточно в логистическом центре дежурят медики. Люди за помощью обращаются регулярно, в том числе с детьми. Количество обращений в сутки может доходить до 100-200 случаев. Чаще всего жалуются на простуду, боль в горле, насморк.
"За минувшие сутки госпитализация потребовалась одному пациенту. Накануне его отвезли на обследование с подозрением на пневмонию", - отметили в Минздраве. Воспаление исключили, сегодня планируется выписка. Всего в больницах Гродно сейчас в стационаре и на обследованиях находятся 10 беженцев из лагеря на белорусско-польской границе. Из них семеро дети. Их состояние стабильное. Двое взрослых лечение получают уже вторую неделю. Все пациенты, которым проводился тест на антиген, показывают отрицательный результат. Всего за время работы лагеря консультативную медпомощь получили свыше тысячи беженцев, а лечение - свыше 100 иностранцев.
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