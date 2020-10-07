Минздрав дал определение контакту первого уровня

Министерство здравоохранения пояснило, кто из граждан относится к контактам первого уровня. Это те, кто тесно контактировал с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение четырех дней до и десяти дней после появления у него симптомов заболевания. Тесный контакт считается на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее одного метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Согласно данным Минздрава, выздоровели и выписаны 75 683 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 976 828 тестов. За весь период распространения инфекции умерли 874 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.