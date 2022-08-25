Минздрав держит на жестком контроле порядок выплат надбавок медикам

Справедливым было уже в июне 2020 года, когда COVID-19 спал, когда волна уже значительно уменьшилась и количество пациентов значительно уменьшилось, отменить указ главы государства по ковидным надбавкам. Но в то же время указ главы государства о том, чтобы повысить заработную плату всем медицинским работникам. На данный момент обращений по поводу уменьшения заработной платы медицинским работников с введением надбавок не было.

Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения Беларуси