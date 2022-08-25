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Минздрав держит на жестком контроле порядок выплат надбавок медикам
Минздрав держит на жестком контроле порядок выплат надбавок медикам. C июня в связи со стабилизацией эпидситуации компенсация за работу в условиях распространения ковид-инфекции была отменена. Ее получали около 40 % специалистов сферы. Однако установлена новая надбавка - за работу в здравоохранении всем медикам.
Выплаты зависят от квалификации. Так, например, прибавка к зарплате врачей общей практики и бригады скорой помощи от 445 рублей до 540. Специалисты лабораторной, УЗИ, лучевой диагностики стали получать больше минимум на 260 рублей. К зарплате медсестер прибавили до 100 рублей.
Справедливым было уже в июне 2020 года, когда COVID-19 спал, когда волна уже значительно уменьшилась и количество пациентов значительно уменьшилось, отменить указ главы государства по ковидным надбавкам. Но в то же время указ главы государства о том, чтобы повысить заработную плату всем медицинским работникам. На данный момент обращений по поводу уменьшения заработной платы медицинским работников с введением надбавок не было.
Работаю педиатром на четвертом участке в 6-й детской поликлинике. Да, надбавки получили в июле первый раз, почувствовала, что это значительная приятная надбавка - 435 рублей получилось на одну ставку.
Выплаты надбавок медикам также находятся на контроле профсоюзов работников здравоохранения.
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