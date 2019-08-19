Минздрав и МАРТ обсуждают расширение списка препаратов, ввозимых по референтному принципу

Минздрав и МАРТ обсуждают возможность расширения списка лекарств, которые поставщики завозят в Беларусь по референтному принципу. Это значит, фиксируется отпускная оптовая цена, исходя из того, сколько лекарство стоит на рынках других стран, похожих на нашу. В этом году такой подход применили относительно онкологических и сердечно-сосудистых препаратов. В ряде случаев стоимость снизилась почти наполовину. МАРТ постоянно проверяет стоимость всех лекарственных средств в аптечной сети. И по полугодию цены лишь немного подросли.



Стоимость белорусских таблеток в основном до пяти долларов в эквиваленте. По объему на рынке более 50 процентов отечественных препаратов. 7 лет назад эта цифра была лишь 18 процентов.