Минздрав и МВД пресекли махинации с поставками медицинских изделий

Глава Минздрава прокомментировал дело о махинациях с поставками медицинских изделий. Поставщики подделали маркировку даты изготовления и срока годности и успели доставить партию в один из РНПЦ. К счастью, медтовар своевременно изъяли.Минздрав выявил махинацию совместно с МВД благодаря совершенствованию системы госзакупок в здравоохранении.



