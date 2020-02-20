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Минздрав и МВД пресекли махинации с поставками медицинских изделий

Глава Минздрава прокомментировал дело о махинациях с поставками медицинских изделий. Поставщики подделали маркировку даты изготовления и срока годности и успели доставить партию в один из РНПЦ. К счастью, медтовар своевременно изъяли.Минздрав выявил махинацию совместно с МВД благодаря совершенствованию системы госзакупок в здравоохранении.

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