3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минздрав изменил требования к врачам-косметологам и фармацевтам - когда новые правила вступят в силу?
В Беларуси меняются требования к врачам-косметологам, фармацевтам, главврачам санаториев. Новые правила вступят в силу со 2 февраля 2024 года.
Это предусмотренопостановлениемМинистерства здравоохранения от 4 января 2024 г. №1, которым скорректированы ранее действовавшие требования к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических работников, утвержденные ведомственным постановлением от 31 мая 2021 г. №72.
В частности, уже со следующего месяца при желании возглавитьуниверситетскую клиникупотребуется ученая степень и ученое звание в области здравоохранения.
На должность руководителя (это может быть главврач, директор, заведующий, начальник) санаторно-курортной организации вправе претендовать специалист, имеющий высшее образование про профилю "Здравоохранение", прошедший стажировку в интернатуре, проработавший в течение как минимум 5 лет в должностях врачей-специалистов, которому присвоена первая или высшая квалификационная категория и выдано свидетельство о повышении квалификации либо диплом о переподготовке по специальности "Организация здравоохранения" на уровне высшего образования.
В постановлении Минздрава установлены и требования к врачу-косметологу. Чтобы занять эту должность, потребуется пройти переподготовку по специальности "Косметология" или клиническую ординатуру по этому направлению. Еще одно важное требование - до перехода во врачи-косметологи нужно накопить как минимум 5 лет опыта работы врачом-дерматовенерологом.
Также определено, что студенты-медики смогут подрабатывать на должностях, предполагающих наличие среднего специального образования, после окончания трех курсов медвуза. А вот студенты-фармацевты могут отправиться на работу в аптеку по окончании 4-го курса медицинского университета и занять должность служащего со средним специальным образованием.
Постановление Минздрава №1 позволит врачам общей практики без переподготовки или дополнительного обучения трудоустроиться терапевтами в приемных отделениях больниц, в том числе в качестве совместителя.
Инструкторами-методистами физической реабилитации и инструкторами-методистами по эрготерапии смогут работать специалисты с высшим образованием по профилю "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)".
Фото: из открытых интернет-источников
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ