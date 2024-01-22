Минздрав изменил требования к врачам-косметологам и фармацевтам - когда новые правила вступят в силу?

В Беларуси меняются требования к врачам-косметологам, фармацевтам, главврачам санаториев. Новые правила вступят в силу со 2 февраля 2024 года.

Это предусмотренопостановлениемМинистерства здравоохранения от 4 января 2024 г. №1, которым скорректированы ранее действовавшие требования к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических работников, утвержденные ведомственным постановлением от 31 мая 2021 г. №72.

В частности, уже со следующего месяца при желании возглавитьуниверситетскую клиникупотребуется ученая степень и ученое звание в области здравоохранения.

На должность руководителя (это может быть главврач, директор, заведующий, начальник) санаторно-курортной организации вправе претендовать специалист, имеющий высшее образование про профилю "Здравоохранение", прошедший стажировку в интернатуре, проработавший в течение как минимум 5 лет в должностях врачей-специалистов, которому присвоена первая или высшая квалификационная категория и выдано свидетельство о повышении квалификации либо диплом о переподготовке по специальности "Организация здравоохранения" на уровне высшего образования.

В постановлении Минздрава установлены и требования к врачу-косметологу. Чтобы занять эту должность, потребуется пройти переподготовку по специальности "Косметология" или клиническую ординатуру по этому направлению. Еще одно важное требование - до перехода во врачи-косметологи нужно накопить как минимум 5 лет опыта работы врачом-дерматовенерологом.

Также определено, что студенты-медики смогут подрабатывать на должностях, предполагающих наличие среднего специального образования, после окончания трех курсов медвуза. А вот студенты-фармацевты могут отправиться на работу в аптеку по окончании 4-го курса медицинского университета и занять должность служащего со средним специальным образованием.

Постановление Минздрава №1 позволит врачам общей практики без переподготовки или дополнительного обучения трудоустроиться терапевтами в приемных отделениях больниц, в том числе в качестве совместителя.

Инструкторами-методистами физической реабилитации и инструкторами-методистами по эрготерапии смогут работать специалисты с высшим образованием по профилю "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)".