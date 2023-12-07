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Марки небезопасных стеклоомывателей назвали в Минздраве
В Министерстве здравоохранения рассказали о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси небезопасных стеклоомывающих жидкостей, сообщает БЕЛТА.
Так, в связи с выявленными несоответствиями этой сезонной продукции по содержанию метанола постановлениями заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 5 декабря 2023 года №№ 23-25 введен запрет на ввоз и обращение на территории страны низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. В частности, в ведомстве назвали Clear View -30 (изготовитель ООО "Граль"), Snow Track -30 (изготовитель ООО "Тех-Лайн") и Arctic Frost -30 (изготовитель ООО "Авалон").
"Санитарно-эпидемиологической службой совместно с импортерами продукции и заинтересованными государственными органами принимаются меры по недопущению обращения указанной продукции, в том числе по ее возврату либо утилизации", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве просят автомобилистов учитывать эту информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своей машины.
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