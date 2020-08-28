ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минздрав обращает внимание на необходимость соблюдать меры дистанцирования и носить маски

Минздрав обращает внимание на необходимость соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах массового скопления людей. Несмотря на лето, вирус продолжает циркулировать. Информация от ведомства на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 69 тысяч 887 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 71 тысяча 346 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 миллион 504 тысячи 964 теста. Умерли 667 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все