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Минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медработников

Распределение получат почти 3 тыс. студентов-медиков

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Вскоре к работе в медучреждениях страны подключатся и молодые специалисты. Сейчас выпускники медвузов проходят распределение. В этом году более 790 студентов БГМУ получат направление на первое рабочее место. При этом среди них 370 студентов наравне с опытными врачами активно работали в больничных стационарах и проводили COVID-расследования в центрах гигиены. Всего по стране распределение получат почти 3 тысячи студентов-медиков.

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