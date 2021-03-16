Минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медработников

Вскоре к работе в медучреждениях страны подключатся и молодые специалисты. Сейчас выпускники медвузов проходят распределение. В этом году более 790 студентов БГМУ получат направление на первое рабочее место. При этом среди них 370 студентов наравне с опытными врачами активно работали в больничных стационарах и проводили COVID-расследования в центрах гигиены. Всего по стране распределение получат почти 3 тысячи студентов-медиков.