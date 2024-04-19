Минздрав отменил запрет ввоза в Беларусь чая популярной российской марки

Как сообщалось ранее, в ходе государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, - черного чая марки "Принцесса Канди" и "Принцесса Гита". Постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 1 апреля 2024 года №21 обращение этой продукции на территории внутреннего рынка было запрещено. Органы и учреждения государственного санитарного надзора контролировали изъятие из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции.