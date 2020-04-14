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Минздрав о COVID-19: В Беларуси у 80 детей диагностирована коронавирусная инфекция

Министерство здравоохранения вновь ответило на актуальные и волнующие белорусов вопросы.

Состоялась очередная прямая трансляция на Yutube-канале Национального пресс-центра. Наибольший интерес вызвали темы педиатрии и гинекологии. Специалисты рассказали, как будут проходить обследования беременные с положительным тестом на COVID-19 и почему "вертикальной передачи" инфекции ребенку пока нет.

Также специалисты поделились статистикой заражения коронавирусом в отдельных областях страны.Брестская область - 73, Витебская область -848, Гомельская область -106, Гродненская область -53, Минск -1691, Минская область -359, Могилевская область - 151.

Елена Богдан, з

аместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь

:

ы предполагаем, что ситуация по регистрации от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки, продлится ещедве-три недели".

Что касается ситуации в лечебных учреждениях, то в ходе беседы специалисты отметили - ситуация под контролем. Для госпитализации пациентов коечного фонда достаточно, в наличии 2 200 аппаратов ИВЛ и 1 500 наркозно-дыхательных аппаратов.

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