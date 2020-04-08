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Минздрав ответил на волнующие вопросы о COVID-19 на YouTube-канале Национального пресс-центра
Сегодня Министерство здравоохранения провело очередную прямую трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра.
Наши коллеги провели мониторинг информационного пространства и соцсетей. Исследование показало большой интерес к тезисам, озвученным накануне на совещании у Главы государства. Самые актуальные темы сегодня и обсуждали с профильным министром, а также специалистами и врачами, работающими на передовой.
Владимир Караник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Что касается масок, уже к концу недели стоит задача выйти на их выпуск до одного миллиона в сутки.
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