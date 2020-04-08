ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минздрав ответил на волнующие вопросы о COVID-19 на YouTube-канале Национального пресс-центра

Сегодня Министерство здравоохранения провело очередную прямую трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра.

Наши коллеги провели мониторинг информационного пространства и соцсетей. Исследование показало большой интерес к тезисам, озвученным накануне на совещании у Главы государства. Самые актуальные темы сегодня и обсуждали с профильным министром, а также специалистами и врачами, работающими на передовой.

Владимир Караник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Что касается масок, уже к концу недели стоит задача выйти на их выпуск до одного миллиона в сутки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все