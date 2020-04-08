Минздрав ответил на волнующие вопросы о COVID-19 на YouTube-канале Национального пресс-центра

Сегодня Министерство здравоохранения провело очередную прямую трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра.



Наши коллеги провели мониторинг информационного пространства и соцсетей. Исследование показало большой интерес к тезисам, озвученным накануне на совещании у Главы государства. Самые актуальные темы сегодня и обсуждали с профильным министром, а также специалистами и врачами, работающими на передовой.



Владимир Караник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Что касается масок, уже к концу недели стоит задача выйти на их выпуск до одного миллиона в сутки.