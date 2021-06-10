Минздрав ожидает из России разрешения на использование еще 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавируса

Партия, произведенная на предприятии "Белмедпрепараты", проходит процедуру контроля качества. На данный момент дефицита в вакцине нет - в наличии более 150 тысяч доз первого компонента и свыше 30 тысяч доз второго компонента, который будет перераспределен по поликлиникам уже сегодня. Отметим, более 656 тысяч белорусов уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них 358 тысяч прошли полный курс вакцинации. В Минздраве также напомнили о сроках введения второго компонента "Спутника V": интервал может быть с 21 до 90 дней.