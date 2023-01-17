Минздрав пересмотрел подходы в диагностике и лечении острой интоксикации

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило клинический протокол "Диагностика острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя, потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ", предусмотренный постановлением № 109 Минздрава от 8 ноября 2022 года, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Минздраве напомнили, что оказание медицинской помощи пациентам осуществляется по профилям заболеваний, состояниям, синдромам на основании клинических протоколов. В связи с изменением законодательства и внедрением новых средств диагностики возникла необходимость принять новый клинический протокол о комплексе медицинских услуг, направленных на установление диагноза острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя, потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ПАВ).

Новым клиническим протоколом устанавливается диагностика острой интоксикации, вызванной употреблением наркотических (опиоидов, каннабиноидов) и других веществ, порядок лечения несовершеннолетних при острой интоксикации алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, токсическими или другими одурманивающими веществами, а также новая степень опьянения - патологическое опьянение.

Разработчики уверены, что реализация норм нового клинического протокола будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи пациентам, страдающим зависимостью от психоактивных веществ, повышению качества жизни данной категории пациентов, снижению частоты тяжелых инвалидизирующих осложнений и преждевременной смерти. Отмечается, что клинический протокол "Диагностика острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя, потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ" разработан с учетом современных подходов доказательной медицины и международных клинических рекомендаций, содержит необходимую информацию о диагностике и лечении пациентов с зависимостью от ПАВ, будет способствовать обеспечению целостности лечебно-диагностического процесса, преемственности и взаимосвязи на всех этапах оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях различного уровня, снижению экономических затрат и повышению эффективности системы здравоохранения.

Постановление № 109 Министерства здравоохранения от 8 ноября 2022 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.