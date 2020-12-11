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Минздрав пояснил решение о выдаче терапевтами больничных контактам 1-го уровня при посещении пациентов с COVID-19

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