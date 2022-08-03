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Минздрав приостановил деятельность двух частных медцентров - "ТРИ ДАНТИСТА ПЛЮС" и "Нордин"
Сегодня на заседании Лечебно-контрольного совета Минздрава рассмотрен вопрос о приостановлении действия лицензий на меддеятельность ООО "ТРИ ДАНТИСТА ПЛЮС" и ООО "Нордин", сообщили в пресс-службе ведомства. Деятельность приостанавливается с 15 августа.
Причиной послужило то, что в 2022 г. в Минздрав поступило обращение от гражданина по вопросам качества и организации медпомощи в ООО "ТРИ ДАНТИСТА ПЛЮС".
Были выявлены грубые нарушения законодательства о здравоохранении и лицензировании:
использование медицинской техники, не зарегистрированной и не разрешенной для медицинского применения в Республике Беларусь;
отсутствие медицинской документации, наличие и ведение которой требуется для выполнения работ и оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность;
не предоставление в Минздрав в срок документов о назначении на должности новых работников вместо заявленных при получении лицензии и дополнительно к заявленным в лицензии;
недостатки в качестве оказания медицинской помощи пациенту;
многочисленные недостатки при оформлении медицинских документов, факты внесения в медицинские документы недостоверных сведений.
Что касается ООО "Нордин", комиссией Минздрава в ходе проверки также был выявлен ряд фактов грубого нарушения:
осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии;
выявлены множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;
наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности;
нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения, в том числе по службе анестезиологии и реаниматологии, акушерству и гинекологии, кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, ревматологии и др.;
нарушения при оказании психиатрической помощи;
нарушения при назначении психотропных лекарственных средств;
нарушения в порядке обращения наркотических средств в учреждении;
нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;
нарушения порядка организации оказания неотложной помощи;
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
"Данные нарушения в ООО "ТРИ ДАНТИСТА ПЛЮС" и ООО "Нордин" по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда", - подчеркнули в Минздраве.
© ВКонтакте / НОРДИН медицинский центр
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