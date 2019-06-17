Минздрав проведет тщательный анализ закупок медицинской техники

Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал новый министр здравоохранения Владимир Караник. Перед специалистами будет поставлен ряд вопросов. Например, сколько времени оборудование простаивало? Сколько было потрачено на его ремонт и обслуживание? Будут сделаны выводы по поставщикам и производителям. В системе госзакупок медоборудования должен работать четкий механизм.



Работу на посту министра Владимир Караник начал с анализа и других проблемных сторон отрасли. Особое внимание уделят импортозамещению лекарств.