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Минздрав проводит переговоры с производителями лекарств

Цены на перечень лекарств повседневного спроса находятся на постоянном контроле Минздрава, МАРТ и других органов госуправления. Совместно с профсоюзом и другими заинтересованными проводятся мониторинги ситуации. Основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя. Напрямую с ними специалисты Минздрава и ведут переговоры по снижению стоимости. Ведомство также активно предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

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