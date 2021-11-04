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Минздрав Беларуси разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями
В Беларуси разрабатывают единую платформу для всех больниц и поликлиник страны. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает БелТА.
Цифровизация системы здравоохранения стала одной из основных тем регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы), который сегодня проходит в Гродно.
"Цифровых решений множество. Сделано немало, но предстоит еще больше. Сейчас разрабатывается центральная платформа, на базе которой будут работать все больницы и поликлиники. Она будет включать в себя электронный рецепт, который уже работает, электронные истории болезней и амбулаторную карту. Зайдя по своим персональным данным в личный кабинет, человек сможет получить консультацию не только врача, но и, к примеру, социального работника. Все завязывается в единую систему для удобства людей", - отметил Борис Андросюк.
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