Минздрав Беларуси разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями

"Цифровых решений множество. Сделано немало, но предстоит еще больше. Сейчас разрабатывается центральная платформа, на базе которой будут работать все больницы и поликлиники. Она будет включать в себя электронный рецепт, который уже работает, электронные истории болезней и амбулаторную карту. Зайдя по своим персональным данным в личный кабинет, человек сможет получить консультацию не только врача, но и, к примеру, социального работника. Все завязывается в единую систему для удобства людей", - отметил Борис Андросюк.

