Минздрав рекомендует провести поминальную трапезу дома и минимизировать встречи с близкими

Памятный день, который объединяет поколения. Сегодня у белорусов Радуница. По древней традиции во второй вторник после Пасхи вспоминаем усопших родственников. В храмах служат молебен, а родные навещают могилы предков. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты автобусов. На особый режим работы переведена и ГАИ. Чтобы избежать заторов вблизи погостов, трафик контролируют инспекторы.