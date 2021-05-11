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Минздрав рекомендует провести поминальную трапезу дома и минимизировать встречи с близкими
Памятный день, который объединяет поколения. Сегодня у белорусов Радуница. По древней традиции во второй вторник после Пасхи вспоминаем усопших родственников. В храмах служат молебен, а родные навещают могилы предков. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты автобусов. На особый режим работы переведена и ГАИ. Чтобы избежать заторов вблизи погостов, трафик контролируют инспекторы.
Не стоит сегодня забывать о мерах личной безопасности. Провести поминальную трапезу рекомендуется дома. Cледует минимизировать встречи с близкими, отметили в Минздраве. На Радуницу въезд к местам захоронений бесплатный. Для удобства продлен и режим работы погостов до 20 часов.
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