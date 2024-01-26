Минздрав: ситуация с корью в Беларуси контролируема

Если говорить про ситуацию в Лиде, которая озвучена была в прессе, то действительно только с одним заболевшим связано 12 случаев. Это говорит о том, что, конечно же, настороженность должна быть. А на сегодняшний день она должна быть в виду того, что отмечается еще и рост острых респираторных инфекций в Республике Беларусь. После окончания каникул по республике рост ОРВИ произошел на 50 %, за вторую неделю после окончания каникул - на 35 %. То есть темпы снижаются, но вместе с тем активный рост происходит.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси