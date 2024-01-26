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Минздрав: ситуация с корью в Беларуси контролируема

Ситуация с корью в Беларуси контролируемая. Об этом журналистам рассказал замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Зарегистрированы 204 случая по стране. И больше всего (62 %) - в Брестской области. Затем по количеству выявленных случаев идут Могилевский и Гродненский регионы. Все необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия проводятся.

Если говорить про ситуацию в Лиде, которая озвучена была в прессе, то действительно только с одним заболевшим связано 12 случаев. Это говорит о том, что, конечно же, настороженность должна быть. А на сегодняшний день она должна быть в виду того, что отмечается еще и рост острых респираторных инфекций в Республике Беларусь. После окончания каникул по республике рост ОРВИ произошел на 50 %, за вторую неделю после окончания каникул - на 35 %. То есть темпы снижаются, но вместе с тем активный рост происходит.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

По кори ситуация неоднозначная, по Бресту связана с религиозными общинами и ярыми отказниками от вакцинации, сказал Александр Тарасенко. "Если говорить по контактным, с которыми ведется работа, это граждане численностью более 7 тыс. человек.

Большинство заболевших - от 7 до 17 лет. Это 43 %. При этом еще 30 % - от 18 до 40! В Минздраве настоятельно рекомендуют тем, кто попал в группу контактов при отсутствии сведений о вакцинации либо при отсутствии информации о перенесенном заболевании вакцинироваться! Препараты есть.

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