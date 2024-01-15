Минздравустановил перечни и новуюкомплектацию аптечек. Соответствующее постановление ведомства от 23 ноября 2023 г. № 178 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе Министерство здравоохранения определило новый перечень аптечек первой и экстренной медицинской помощи, а также установило, что должно входить в их состав. Всего предусмотрено пять комплектов. В перечень внесли четыре аптечки первой помощи: универсальную, для оснащения транспортных средств (автомобильную), для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовую), при отравлении дезинфицирующими средствами. Оговорена и комплектация аптечки экстренной медицинской помощи для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовая).

Также установлено, какими лекарствами и медизделиями каждая из аптечек должна быть укомплектована. Эти требования Минздрав корректирует по мере необходимости. Последнее постановление, касающееся перечня аптечек и вложений в них, датировано 2014 годом.

Если раньше универсальная аптечка должна была содержать 26 наименований лекарственных средств и медизделий, то в новом постановлении список вложений оптимизировали до 23 позиций. Бортовая авиационная аптечка теперь должна содержать 33 наименования лекарств и медизделий (раньше в перечне было 37 позиций).

Что изменилось в комплектовании автомобильной аптечки?

Какпояснилив пресс-службе Минздрава, разрабатывая новый перечень, ведомство учло опыт оказания помощи пострадавшим при ДТП и на его основе скорректировало содержимое аптечки для водителей, в частности, сталоменьше перевязочных средств.

Вместо входивших в старый перечень бинтов нестерильных 5 м х 5 см (2 уп.), бинтов нестерильных 5 м х 10 см (2 уп.), бинтов стерильных 5 м х 10 см (1 уп.), бинта медицинского эластичного трубчатого (1 уп.), ваты гигроскопической 50,0 (1 уп.), лейкопластыря бактерицидного 2,5 х 7,2 см (3 уп.), 4 (6) х 10 см (1 уп.), лейкопластыря катушечного 1(2) х 500 см, салфетки стерильной размером не менее 10 х 10 см (4 уп.), теперь автомобильная аптечкадолжна содержать следующие перевязочные средства:

бинт медицинский стерильный размером 5 м х 10 см (1 шт.),

бинт медицинский стерильный размером 7 м х 14 см (1 шт.),

лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см (10 шт.),

пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный (1 уп.),

салфетку марлевую медицинскую стерильную размером не менее 10 х 10 см (5 уп.).

Для удобства участников дорожного движения и с учетом универсальности использованияспиртовой раствор 5%-ного йода заменили 3%-ной перекисью водорода.

Появилась вариативность при комплектации аптечки: водитель может выбратьлибо салфетку медицинскую для стимуляции дыхания (с пропиткой), либо раствор аммиака для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл.

Заменили иножницы, которыми должна быть укомплектована автомобильная аптечка: вместо тупоконечных длиной не менее 13 см теперь в случае необходимости разрезать предметы гардероба пострадавшего либо заклинившего ремня безопасности следует при помощи ножниц атравматических для резки бинта и одежды

Как и прежде, в автомобильной аптечке должны быть жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха и пакет гипотермический охлаждающий.

Появились2дополнительные позиции, которые раньше не былипредусмотрены:

перчатки медицинскиенестерильныедля защиты рук человека, который оказывает помощь пострадавшему в ДТП;

одеяло изотермическоеразмером 160 x 210, с помощью которого можно обеспечить защиту от переохлаждения в сезон холодов, пока на место аварии не приехала скорая помощь.

Как и прежде, водители могут самостоятельно комплектовать аптечки для своих автомобилей с учетом обновленных перечней. При этом Минздрав предусмотрел, что приобретенными ранее аптечками можно пользоваться до окончания их срока годности. При производстве и реализации аптечек до 31 декабря 2024 года разрешено их укомплектование по перечням ведомства, утвержденным в 2014 году.