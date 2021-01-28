Минздрав скорректировал размеры некоторых надбавок медикам

Стимулирующие и компенсирующие выплаты получат работники бюджетных организаций системы здравоохранения. Размер надбавки будет зависеть от особенностей профессиональной деятельности. В процентном соотношении доплаты некоторым категориям работников будут увеличены от 20% до 200% от оклада. Изменения коснулись, в том числе, и доплат ректорам, проректорам, деканам, профессорам и преподавателям медицинских вузов и учреждений допобразования. С полным перечнем надбавок можно ознакомиться на портале Pravo.by. Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.