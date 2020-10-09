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Минздрав сократит сроки самоизоляции для прибывающих из-за границы и контактов I уровня по COVID-19
Минздрав сократит сроки самоизоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня по COVID-19. Причиной таких изменений стали практические наблюдения наших специалистов, согласно которым проявления болезни происходили обычно не позже недели со дня контакта с заболевшим коронавирусом. На 7-й день будут проводить исследование, до 10-го дня - смотреть на клинические проявления, а на 10-й день отпускать людей с карантина, если все в порядке. Напомним, с 10 апреля в Беларуси был определен срок самоизоляции в течение двух недель, при этом в отношении нарушителей режима был предусмотрен штраф в размере до 50 базовых.
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