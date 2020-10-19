Минздрав утвердил рекомендации по профилактике коронавируса

Каждой организации (вне зависимости от формы собственности) предлагается разработать свой план работы в связи с эпидситуацией. Важно вести учет работников с COVID-19. По возможности больше пяти не собираться, конференции и бизнес-встречи перенести в онлайн-формат. С письменного согласия работника рекомендуется создать гибкий график трудового дня либо перейти на дистанционку. Минздрав рекомендует приостановить предоставление кальянов. В организациях торговли обслуживать в масках и перчатках. Носить средства индивидуальной защиты рекомендуется и посетителям. Продукты предлагается продавать преимущественно в упакованном виде. Не помешает и дезинфекция корзин и тележек. Вышеперечисленное не распространяется на организации здравоохранения, учреждения образования, соцобслуживания, воинские части. С полным списком рекомендаций можно ознакомиться на сайте ведомства.