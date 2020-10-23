Минздрав Беларуси утвердил рекомендации по профилактике коронавируса на спортивных объектах. В списке стандартные меры: дистанция, дезинфекция контактных поверхностей и инвентаря, проветривание помещений. Кроме этого, согласно общим требованиям, тренеры и спортсмены должны быть обеспечены масками. Вводится ограничение пребывания на территории спортобъекта лиц, не связанных с деятельностью, а также рекомендовано закрепление за каждым спортсменом индивидуального инвентаря. К слову, в особый режим работы переходят и учреждения здравоохранения.