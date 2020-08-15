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Минздрав утверждает: В Минске есть достаточное количество компонентов крови
В соцсетях и мессенджерах стала появляться информация о том, что центру трансфузиологии срочно требуются доноры крови.
Это очередной вброс и фейк. Сейчас на вашем экране - официальная страница центра, их "Инстаграм", а также заявление Министерства здравоохранения. В Минске есть достаточное количество компонентов крови в организациях, в том числе в - РНПЦ трансфузиологии, 6-й городской клинической больнице, БСМП, НПЦ хирургии. Врачи благодарны регулярным донорам за активную гражданскую позицию и ждут всех для плановых донаций в организациях переливания крови согласно графику работы.
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