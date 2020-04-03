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Минздрав: в Беларуси 351 случай коронавируса
В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса. Об этом сообщает Минздрав. Основная возрастная группа от 25 до 64 лет - 50 %от общего количества случаев. Специалисты отметили, для выявления инфекции тестов абсолютно достаточно. Сегодня ситуация под контролем!
К утру 3 апреля на благотворительный счет Минздрава поступило около 3 миллионов рублей и более 27 тысяч евро. Средства будут направлены на покупку 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч щитков для врачей. Их распространят по медучреждениям Беларуси.
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