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Минздрав: в Беларуси дети с 5 лет теперь могут проходить вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса теперь могут проходить дети с 5 лет (ранее они прививались с 12). Об этом сообщил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко. Для ребят предлагают китайский Vero Cell. Он же в основном предназначен для беременных. Сейчас Минздрав делает акцент на ревакцинацию: ее прошли 27 % от числа привитых белорусов. Всего охват прививочной кампании составил 70 %. Что касается прогнозов, Александр Тарасенко подчеркнул: рост заболеваемости COVID-19 ожидается в сентябре, поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию.

Надеемся, что новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие. А заболеваемость будет протекать преимущественно в легкой форме, и лечение понадобится только амбулаторное. На сегодняшний день циркулирует в основном (90 %) штамм омикрон - подвиды ВА.4 и ВА.5.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

Сотрудники Минздрава сегодня также прошли бустеризацию против COVID-19. Как и положено по инструкции, вначале консультация врача-терапевта и заполнение необходимых анкет-опросников. Вакцинация на данный момент - самый надежный способ защиты. На выбор у белорусов как китайский, так и российские препараты.

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