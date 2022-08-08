Минздрав: в Беларуси дети с 5 лет теперь могут проходить вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса теперь могут проходить дети с 5 лет (ранее они прививались с 12). Об этом сообщил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко. Для ребят предлагают китайский Vero Cell. Он же в основном предназначен для беременных. Сейчас Минздрав делает акцент на ревакцинацию: ее прошли 27 % от числа привитых белорусов. Всего охват прививочной кампании составил 70 %. Что касается прогнозов, Александр Тарасенко подчеркнул: рост заболеваемости COVID-19 ожидается в сентябре, поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию.